İstanbul Modern, 23 Nisan\'da \'Müzede Oyun\' şenliği düzenliyor

Çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel üç gün sürecek "Müzede Oyun" şenliğine ev sahipliği yapıyor.
Çocukları sanatla buluşturmanın amaçlandığı etkinlikte, çocuklar ve aileleri gün boyu müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor.
United Colors of Benetton desteğiyle gerçekleştirilen programa, 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.
"Çocuklar kendisini sanatçı ve kaşif gibi hissetsin istiyoruz"
İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Yöneticisi Melda Tütüncüoğlu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Modern Sanat Müzesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çok önem verdiklerini söyledi.
Demir, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini arzu ettikleri için bu programa imza attıklarını belirterek, "Farklı içerikler hazırladık. İlk içeriğimiz bir tur. Hazine haritası eşliğinde çocuklar hem yapıtları buluyor hem de sanatçılar nasıl çalışmış onları öğreniyorlar. Sanat alanımızda da portreler üreterek kendi portrelerini yapıyorlar." dedi.
Renk atölyesinde zerdeçal, kına, böğürtlen gibi malzemelerle çocukların renkleri üreterek keşfetmelerini sağladıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:
"Masallarda Sanat isimli etkinlikle çocuklar, çok değerli tiyatro sanatçılarımızla birlikte dramalar eşliğinde okuyorlar. Bu sene velilerimiz için de Yaratıcılık Seminerleri kapsamında üç günde, üç farklı, alanında uzman eğitmen ve sanatçılarımızla ebeveynlerimize çeşitli deneyimler yaşatıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Her türlü talebe yetişmeye çalışıyoruz elbette, onları geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çok önceden kontenjanlarımız doldu ama biz yine de hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz."
"Müzede Oyun" hakkında
Etkinlik, sergi turlarını, "Renk Atölyesi" adlı sanat uygulamasını, "Masallarda Sanat" başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için "Yaratıcılık Seminerleri"ni kapsıyor.
Yarım kalmış bir masal ile başlayan programın sergi turlarında, ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybeden kahramanların maceraları anlatılıyor. Kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla ait oldukları resimleri arayan masal kahramanlarına yardım eden çocuklar, masalın mutlu sonla bitmesini sağlıyor.
Çocuk şenliği kapsamında yürütülecek etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, İstanbul Modern Kütüphanesi'nde de üretimleriyle ilham veren oyuncularla buluşuyor.
İstanbul Modern, şenlik süresince ebeveynlere uzman konuşmacılar yönetiminde bir seminer dizisi de sunuyor. Çocuk gelişimine odaklanan program, yol haritası çıkarabilmeleri için anne babalara katkı sunmayı amaçlıyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor - Son Dakika
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