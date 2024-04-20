İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor

İstanbul Modern, 23 Nisan\'da \'Müzede Oyun\' şenliği düzenliyor

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak üç gün sürecek olan 'Müzede Oyun' şenliğine ev sahipliği yapıyor. Çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Programa 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini sağlamak için farklı içerikler hazırladı. Etkinlikte sergi turları, renk atölyesi, masal okuma etkinlikleri ve ebeveynlere yönelik yaratıcılık seminerleri gibi etkinlikler yer alıyor.

20.04.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel üç gün sürecek "Müzede Oyun" şenliğine ev sahipliği yapıyor.

Çocukları sanatla buluşturmanın amaçlandığı etkinlikte, çocuklar ve aileleri gün boyu müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor.

United Colors of Benetton desteğiyle gerçekleştirilen programa, 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

"Çocuklar kendisini sanatçı ve kaşif gibi hissetsin istiyoruz"

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Yöneticisi Melda Tütüncüoğlu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Modern Sanat Müzesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çok önem verdiklerini söyledi.

Demir, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini arzu ettikleri için bu programa imza attıklarını belirterek, "Farklı içerikler hazırladık. İlk içeriğimiz bir tur. Hazine haritası eşliğinde çocuklar hem yapıtları buluyor hem de sanatçılar nasıl çalışmış onları öğreniyorlar. Sanat alanımızda da portreler üreterek kendi portrelerini yapıyorlar." dedi.

Renk atölyesinde zerdeçal, kına, böğürtlen gibi malzemelerle çocukların renkleri üreterek keşfetmelerini sağladıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Masallarda Sanat isimli etkinlikle çocuklar, çok değerli tiyatro sanatçılarımızla birlikte dramalar eşliğinde okuyorlar. Bu sene velilerimiz için de Yaratıcılık Seminerleri kapsamında üç günde, üç farklı, alanında uzman eğitmen ve sanatçılarımızla ebeveynlerimize çeşitli deneyimler yaşatıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Her türlü talebe yetişmeye çalışıyoruz elbette, onları geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çok önceden kontenjanlarımız doldu ama biz yine de hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz."

"Müzede Oyun" hakkında

Etkinlik, sergi turlarını, "Renk Atölyesi" adlı sanat uygulamasını, "Masallarda Sanat" başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için "Yaratıcılık Seminerleri"ni kapsıyor.

Yarım kalmış bir masal ile başlayan programın sergi turlarında, ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybeden kahramanların maceraları anlatılıyor. Kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla ait oldukları resimleri arayan masal kahramanlarına yardım eden çocuklar, masalın mutlu sonla bitmesini sağlıyor.

Çocuk şenliği kapsamında yürütülecek etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, İstanbul Modern Kütüphanesi'nde de üretimleriyle ilham veren oyuncularla buluşuyor.

İstanbul Modern, şenlik süresince ebeveynlere uzman konuşmacılar yönetiminde bir seminer dizisi de sunuyor. Çocuk gelişimine odaklanan program, yol haritası çıkarabilmeleri için anne babalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, İstanbul Modern, 23 Nisan, İstanbul, Çocuk, Gibi, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin Borç Yükü 853 Milyon TL
    17:59 Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin Borç Yükü 853 Milyon TL

    Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.

  • Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı
    17:58 Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek kadın muhtar göreve başladı
    17:54 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek kadın muhtar göreve başladı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tapkıran Mahallesi'nde 172 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde Fatma Alagöz, tek kadın muhtar olarak seçildi. Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı ve 5 yıllık süre boyunca mahallesine hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Alagöz, kadınların da bu görevi yapabileceğini ispatlamak istediğini söyledi.

  • Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı
    17:54 Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı

    Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

  • Kırklareli Vize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
    17:54 Kırklareli Vize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Önce devletim, önce ülkem, önce milletim'
    17:53 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Önce devletim, önce ülkem, önce milletim'

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi. Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle aday göstermedikleri bölgelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının kazanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Ayrıca Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan tartışmalara da değinen Destici, demokrasi içinde bu tür hadiselere meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.


17:35 Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 18:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Modern, 23 Nisan'da 'Müzede Oyun' şenliği düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement