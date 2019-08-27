Daire Başkanı Akbaş, sayaç okuma ekibiyle sahaya çıktı

Akbaş, sahayı düzenli olarak takip ettiklerini belirterek, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sayaç okuma personeli ile sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Akbaş Manisa merkezde personeli ile birlikte ev ev sayaç okuma işlerini takip etti. Sahada ekiplerin çalışmasını inceleyen Akbaş, vatandaşlarla da sohbet ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Akbaş, programı kapsamında inşaat halindeki bir binada da incelemelerde bulundu. Akbaş, yapılan incelemede inşaattaki suyun kaçak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine gerekli cezai işlemlerin uygulanması için talimat verdi.

Kaçak su kullanımına taviz verilmiyor

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sahayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Personelimizin saha çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sayaç okuma ekibimizle birlikte il merkezinde ev ev gezdik. Vatandaşlarımızın taleplerini de dinlediğimiz programımız kapsamında hemşerilerimizin ilettiği sıkıntılar ile ilgili olarak notlarımızı aldık. Programımız kapsamında inşaat alanlarında da incelemelerde bulunduk. Bu noktada kaçak su kullanımı olan bir inşaat tespit ettik. Ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız talimatlar doğrultusunda kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullananları tespit etmeye devam edeceğiz" dedi.