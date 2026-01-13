Dalgın'dan Gümrük Beyannamesi Tepkisi - Son Dakika
Dalgın'dan Gümrük Beyannamesi Tepkisi

13.01.2026 17:21
Burak Dalgın, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasını eleştirdi ve olumsuz etkilerini vurguladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından ???????gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına tepki gösterdi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan söz konusu kararla vatandaşların hürriyetinin kısıtlandığını, hesaplı ve kaliteli yaşamın önüne set çekildiğini iddia eden Dalgın, girişimcilerin ve KOBİ'lerin olumsuz yönde etkileneceğini savundu.

Bakanlığın ve bazı kuruluş ya da kişilerin meseleyi farklı yansıttıklarını öne süren Dalgın, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Şimşek ekonominin doktoru olarak göreve geldiğinde zaten bu iş 150 avrolar mertebesindeydi. Ben kendisine tıbbın ilk kuralını hatırlatayım, önce zarar verme. İki sene önceye dönelim ve bu miktarı önce 150 avroya bir getirin. Giderek vatandaşın seçeneklerini daraltarak, hayatını pahalılaştırarak, yerel lobiler için çalışarak bu işi daha da kötü hale getiriyorsunuz. Avrupa Birliği 150 avroya kadar hiç vergi almıyordu."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

