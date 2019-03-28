Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Bayern Münih
1 saat önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 29. hafta maçında yarın Almanya
temsilcisi Bayern Münih
'i konuk edecek. Volkswagen
Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Müsabaka, beIN
Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, geride kalan 28 haftada 4 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.
Normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8 içinde yer alarak play-off'a kalmak isteyen Bayern Münih'in ise 13 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunuyor.
İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmadan Bayern Münih 116-70'lik farklı skorla galip ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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