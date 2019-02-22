Datça'da Hafif Ticari Araçla Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
56 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin karşılıklı çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin karşılıklı çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Datça- Marmaris
karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Cüneyt Aydeniz'in (51) yönetimindeki 48 R 7657 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Mutlu Çakır
(32) yönetimindeki 48 SH 715 plakalı kamyonet karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki sürücü ve hafif ticari araçta bulunan Ömer Avni Kaya ile kamyonetteki Osman Parım yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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