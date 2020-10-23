Datça'da Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Datça'da Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
23.10.2020 19:35
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 16 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Datça Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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