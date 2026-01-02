DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı - Son Dakika
DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

02.01.2026 20:14
Abone ol
İstanbul'da DEAŞ operasyonu kapsamında 147 kişi yakalandı, 72'si tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 147 şahıs yakalandı. Savcılık, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si hakkında tutuklama talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y. olduğu tespit edilen şüphelinin terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğü, örgütün liderliğini yaparak illegal etkinlikler düzenlediği, illegal faaliyetler çerçevesinde örgüte taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, toplanan paraları örgüte, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda, sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim yapmak amacıyla kullandığı öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Merkezi 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgileri bulunan illegal yapıya katılarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturan 'yabancı terörist savaşçı' oldukları belirlenen 15 şüpheli ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 32'si, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" gerekçesiyle, geri gönderme merkezine götürülerek, sınır dışı edildi.

Emniyette işlemleri biten diğer 115 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin ardından 43 şüpheliyi adli kontrol şartı talebiyle, 72 şüpheliyi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

