Dede Akkaş: "2021'de sınırlar açılınca büyük bir talep patlaması yaşayacağız" - Son Dakika

Dede Akkaş: "2021'de sınırlar açılınca büyük bir talep patlaması yaşayacağız"

26.01.2021 14:29
Dede Akkaş:

Tourism Today'in Instagram'dan gerçekleştirdiği canlı yayınların son konuğu Antalya'nın Belek bölgesinde yer alan Regnum Carya'nın deneyimli Satış Pazarlama Direktörü Dede Akkaş oldu.

Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularına cevap veren deneyimli turizmci Dede Akkaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pandeminin gölgesinde geçen 2020'nin kendileri için iyimser bir tablo ortaya koyduğunu belirten Dede Akkaş, "2020 yılı bizim için başarılı bir yıl oldu. Çevremizdeki otellerin de iyi bir sezon geçirdiğini biliyoruz" dedi.

Otellerin Güvenli Turizm Sertifikası ile iyi bir sınav verdiğini belirten Akkaş, "2021'de sertifika uygulaması devam edecek. Çünkü insanlar için bu sertifika bir güven unsuru oldu. Bu durum pazarlamaya da olumlu bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"2021 yılındaki hedefimiz 2019'u yakalamaktır" diyen Akkaş, "Mart ayı gibi her şey normale dönerse Avrupa ve BDT pazarında Türkiye'ye yönelik bir talep patlaması olur. Ağustos'ta ilk uçuşlar başladığı zaman bunun örneğini gördük. Rusya ve İngiltere'den ciddi misafir talebi ile karşılaştık. 2021'de de sınırlar açılınca büyük bir talep patlaması yaşayacağız" dedi.

Dede Akkaş: 2021'de sınırlar açılınca büyük bir talep patlaması yaşayacağız

Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Dede Akkaş: '2021'de sınırlar açılınca büyük bir talep patlaması yaşayacağız' - Son Dakika Magazin


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