Deep Purple'ın Kuzey Makedonya konseri - Son Dakika

Dünyaca ünlü müzik grubu Deep Purple, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te konser verecek.

Modern rock ve heavy metal soundunun yaratıcılarından Deep Purple'ın sahne alacağı konser, 28 Mayıs'ta Üsküp'te bulunan Kuzey Makedonya Ordu Stadı'nda düzenlenecek.

Konseri organize eden Kuzey Makedonya merkezli prodüksiyon şirketi "Avalon Production"ın sahibi ve yöneticisi Boban Miloşevski, düzenlediği basın toplantısında salgın dolayısıyla birkaç yıldır konser organize edemediklerinden dolayı üzüntülü olduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde kısa süre içinde 5 konser organize edeceklerini dile getiren Miloşevski, "Hem bizler hem sizler hem de seyirciler hazır olduğu için mutlu hissediyorum. Bizden çalınan bu iki, iki buçuk yılı telafi etmeye çalışalım." diye konuştu.

Bölgedeki müzikseverler, "Smoke on the water", "Hush", "Strange kind of woman", "Woman from Tokyo", "Knocking at your back door", "Highway star" gibi Deep Purple'ın öne çıkan şarkılarını konserde canlı bir şekilde dinleme fırsatı bulacak.

Dünyaca ünlü müzik grubu, Üsküp'te Ian Gillan, Roger Glover ve Ian Paice, Don Airey ve Steve Morse ile sahneye çıkacak.