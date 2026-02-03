DEM Parti DİSK'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.
DİSK'ten yapılan açıklamada, "DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret eden DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gündemdeki konulara dair görüş alışverişinde bulundu." denildi.
