Demba Ba, Medipol Başakşehir'de
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı.
Medipol Başakşehir
, Senegalli golcü Demba Ba
'yı renklerine bağladı.
Turuncu-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni transferi Demba Ba'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Robinho
ve Serdar Taşçı
'dan sonra Demba Ba ile takımla 3'üncü takviyesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir'in paylaşımı büyük beğeni topladı.
Demba Ba, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş
ve Göztepe formaları giymişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Demba Ba için kulüp tarafından hazırlanan video - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:32 Kaynak: DHA
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