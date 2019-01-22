Son Dakika Haberleri: Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı.

Demba Ba, Medipol Başakşehir'de, System.String[]


Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni transferi Demba Ba'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile takımla 3'üncü takviyesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir'in paylaşımı büyük beğeni topladı. 

Demba Ba, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Demba Ba için kulüp tarafından hazırlanan video - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:32 Kaynak: DHA

Başakşehir, Demba Ba, Spor
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