Son Dakika Haberleri: Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü

5 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden Fuat Eken (44) idaresindeki 06 BMH 201 plakalı motosiklet, Acısu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Eken, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acısu Mahallesi, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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