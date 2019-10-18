Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden Fuat Eken (44) idaresindeki 06 BMH 201 plakalı motosiklet, Acısu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Eken, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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