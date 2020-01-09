Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı.

Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.


Sivasspor, Mannheim, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:41 Kaynak: DHA
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