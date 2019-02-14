Demirci'de "5 Pet Şişe Getirene Pazar Filesi Hediye" Kampanyası

Manisa
'da Demirci
Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek amaçlı kampanya başlattı.
Kampanyada 5 pet şişe getiren ilçe sakinlerine bezden yapılmış pazar filesi hediye ediliyor. Belediye hizmet binası girişine konulan geri dönüşüm kutusuna evindeki pet şişeleri getiren vatandaşlara 5 pet şişe karşılığında bir pazar çantası veriliyor.
Hedef, sıfır atık
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk
, yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyanın ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördüğünü belirtti. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne biz de bu şekilde destek olmak istedik. Doğamızı, havamızı, toprağımızı pet şişenin verdiği zararlardan korumak amacıyla başlattığımız kampanyada 3 günlük sürede yaklaşık bin adet pet şişe toplandı. Hedefimiz kampanya süresi boyunca 50 bin pet şişe toplamak ve geri dönüşüme göndermek." dedi.
Selçuk, başlattıkları kampanyanın doğayı korumanın yanında pazar çantası yapımında çalışan kadınlara da ek gelir sağladığına dikkati çekerek, ilçede 100 kadının Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü'nde pazar çantası yaptığını kaydetti.
Kampanyaya evinde biriktirdiği pet şişeleri getirerek destek olan ilçe sakinlerinden Filiz Durak, kampanyayı beğendiğini belirterek "Topladığım pet şişeleri getirerek geri dönüşüm kutusuna bıraktım ve filemi teslim aldım." diye konuştu.