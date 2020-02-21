Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı - Son Dakika

Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde BOTAŞ ve TÜMAŞ yetkilileri tarafından ilçeye doğalgaz getirilmesi için boru hattı etüt çalışmalarına başlandı.

Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde BOTAŞ ve TÜMAŞ yetkilileri tarafından ilçeye doğalgaz getirilmesi için boru hattı etüt çalışmalarına başlandı.

Demircili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 7 Aralık 2019 tarihinde ilçeyi ziyaretinde müjdelediği doğalgaz yatırımının etüt ihalesi süreci tamamlandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) mühendisleri, Demirci Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte çalışarak 8 ay sürecek etüt çalışmasına başladı.

BOTAŞ Komisyon Başkanı Alperen Altıparmak ve TÜMAŞ Proje Müdürü Deniz Tezcan, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüşerek Gördes Pig istasyonundan Demirci'ye doğru yapılacak çalışma ve güzergah ile ilgili değerlendirme yaptı.

İlçenin yıllardır beklediği bir yatırım


Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, ilçenin yıllardır beklediği doğalgaza adım adım kavuştuğuna işaret ederek, "Bu süreçte yine Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın destekleri ile boru hattı yapım ihalesini yaptırmak için gayret edeceğiz. 18 - 20 ay gibi bir sürede İlçemiz doğalgaz kullanabilecek hale gelecektir " dedi.

Ruhsar Pekcan, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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