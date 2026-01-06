Demirtaş'a Hapis Cezasına Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki göstererek "Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez; demokratik zeminde, özgürce yapılır. Toplumsal barışın yolu da buradan geçer. Selahattin Demirtaş ve tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

Kılıç Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bugün Selahattin Demirtaş hakkında verilen mahkeme kararı, yargının, evrensel hukuk normlarından uzaklaştığını ve siyasi saiklerle hareket ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma hakkının ve adil yargılanma ilkesinin yok sayıldığı bu tablo, toplumun beklentilerinin aksine umudu ve vicdanı derinden yaraladı. Üstelik AİHM'in Demirtaş'a ilişkin kararları açık ve anayasal bağlayıcılığa sahipken, uygulanmamaları hukuk devletinin ve ilkelerinin bilerek ve isteyerek askıya alınması anlamına gelmektedir. Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez; demokratik zeminde, özgürce yapılır. Toplumsal barışın yolu da buradan geçer. Selahattin Demirtaş ve tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır."