Deniz Seki: Sezen şifacı bir kadın - Son Dakika
Son Dakika Magazin Deniz Seki: Sezen şifacı bir kadın - Son Dakika Magazin

Deniz Seki: Sezen şifacı bir kadın

6 saat önce

DENİZ Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" başlıklı konser turnesinin ilk turunu tamamladı.

Deniz Seki: Sezen şifacı bir kadın, System.String[]

DENİZ Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" başlıklı konser turnesinin ilk turunu tamamladı. Önceki akşam İzmit Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan sanatçı, Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı. Konserinde ünlü sanatçının şarkılarını seslendiren Seki, "Bazı insanlar vardır. Onların bedenleri ve ruhları dünyadaki enerjileri almaya o kadar açıktır ki bütün acıları kendi üzerlerine alırlar. Başkalarının dertlerini dinleyerek, onları iyileştirmeye çalışırlar. İşte Sezen Aksu. Şifacı bir kadın kendisi. Sezen Aksu gönüllü bir biçimde şifa olmaya kendini adamış. Şarkıları, melodileri ve şarkı sözleriyle sizi de şifalandırıyor. Mesela bana en zor günlerimde yazdığı mektupta bir cümlesiyle öyle ışık oldu ki" dedi.


ACI RUHUN BİR DENEYİMİ


Seki, Aksu'nun "Gidemem" şarkısını söyledikten sonra hayranlarıyla sohbetine şöyle devam etti: "'Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem' diyor ya, işte onun bizlere sunduğu ilk sır budur. Acı çekmek zordur fakat acı ruhun bir deneyimidir aslında. Her ruh fiziksel dünyaya belirli şeyleri öğrenmeye ve tamamlamaya gelir. 'Acı' bize nefsimizi terbiye etmeyi öğretir."


Deniz Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" başlıklı konserinde, hem kendi şarkılarını hem de Sezen Aksu imzalı eserleri seslendirdi.

Sezen Aksu, Deniz Seki, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı
İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı - güvenlik kamerası Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu

Son Dakika Haberleri
15:03 2020 yay burcuna neler getirecek? - Son Dakika Magazin
14:22 Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı - Son Dakika Magazin
13:46 Jennifer Lopez mütevazı bir Noel planlıyor - Son Dakika Magazin
12:32 Narcos 7 Ocak'ta başlıyor! - Son Dakika Magazin
12:10 2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz Seki: Sezen şifacı bir kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]