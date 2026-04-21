Deniz ticaretinde hukuki çözüm: Tahkim yolu öne çıkıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz taşımacılığından doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yöntemi tercih ediliyor. Av. Necip İlker Karaoğlan'ın "Deniz Hukukunda Tahkim: Navlun Sözleşmeleri" adlı kitabı hem uygulamacılara hem de akademisyenlere kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Deniz taşımacılığından doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yönteminin giderek daha fazla tercih edildiği görülüyor. Çalıştığı bölgelerce "tahkim hakemi, hukuk bilimine ve doktrine katkıları olan araştırmacı" olarak kabul edilen tahkim hakemi ve hukuk araştırmacısı Av. Necip İlker Karaoğlan, bu alanda kaleme aldığı "Deniz Hukukunda Tahkim: Navlun Sözleşmeleri" adlı kitabıyla hem uygulamacılara hem de akademisyenlere kapsamlı bir kaynak sundu. Karaoğlan, navlun sözleşmelerinden doğan ihtilafların tahkim yoluyla nasıl çözüme kavuşturulabileceğine ilişkin önemli bilgiler verdi.

MAHKEME YERİNE TAHKİM 

Karaoğlan, yeni eserinde tahkim yargılamasının klasik mahkeme süreçlerine kıyasla deniz ticareti uyuşmazlıklarında çok daha etkin biçimde kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle uluslararası ticaret ilişkilerinde tarafların hızlı ve uzman çözüm mekanizmalarına yöneldiğine dikkat çeken Karaoğlan, bu eğilimin küresel ticaret hacminin büyümesiyle birlikte daha da güçlendiğini vurguluyor. Tahkim yargılamasının gizlilik, esneklik ve teknik uzmanlık gerektiren alanlarda sağladığı avantajlar eserde ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Karaoğlan, deniz ticaretinin dinamik yapısının, katı usul kurallarına bağlı yargılama yöntemlerine kıyasla daha esnek çözüm yollarını zorunlu kıldığını ifade ediyor.

ULUSLARARASI DENEYİM VE AKADEMİK DERİNLİK 

Daha önce Yargıtay Onursal Başkanı Resul Aslanköylü ile ortak kitap çalışmaları bulunan Karaoğlan, bu yeni eseriyle deniz hukuku literatürüne özgün bir katkı sunuyor. Uluslararası tahkim kuruluşlarında aktif olarak görev alan Karaoğlan, çalışmasında yalnızca kuramsal değerlendirmelerle yetinmeyip uygulamadan derlenen somut örneklere de geniş yer veriyor. Navlun sözleşmelerinin yapısı, taraflar arasındaki yükümlülükler ve bu ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların çözüm yolları eserin temel eksenini oluşturuyor. Aynı zamanda özel bir yayınevinde genel koordinatörlük görevini sürdüren Karaoğlan'ın çalışması, deniz hukuku ve tahkim alanında uğraş veren hukukçular için başvuru kaynağı niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Mahkeme, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:34:14. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz ticaretinde hukuki çözüm: Tahkim yolu öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.