Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında

29.10.2020 14:29
Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında, System.String[]

30 Ekim 1876'dan beri Denizli'de hizmet veren belediye teşkilatının 144'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyemiz çok şükür bugün dünya kentleri ile yarışıyor" dedi.

30 Ekim 1876'dan beri Denizli'de hizmet veren belediye teşkilatının 144'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyemiz çok şükür bugün dünya kentleri ile yarışıyor" dedi.

Denizli'de 30 Ekim 1876'dan bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 144'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar Denizli'ye hizmet eden belediye teşkilatının her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür etti. Vatandaşlara hizmet için 144 yıldır mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan, taş üstüne taş koyan ebediyete intikal etmiş personeli, meclis üyesi ve başkanı olmak üzere herkesi rahmet ve minnet ile yad eden Başkan Zolan, "1876 yılında temelleri atılan belediye teşkilatımız bugün 1 milyondan fazla insanımıza hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bugün dünya kentleri ile yarışıyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk'e ev ve bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, çağdaş kültürün örneği olacaktır "sözünden hareketle gayret ettiklerini belirten Başkan Zolan, "2014 yılında büyükşehir statüsü kazanarak daha da büyüyen belediye teşkilatımızla 19 ilçemiz ve 616 mahallemize gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyemiz çok şükür bugün dünya kentleri ile yarışıyor. Bu mutluluk ve gururun altında ise 144 yıldır aralıksız süren emek ve gayret var" dedi.

"Belediye teşkilatımızın 144. yıldönümü kutlu olsun"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Denizli'de yaşayan herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanlara ise Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye teşkilatımızın 144. yıldönümü kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında

Osman Zolan, Denizli, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında - Son Dakika

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