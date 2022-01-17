Denizli'de 1748 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'de, sahte alkol yapımında kullanılan 1748 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evde sahte içki yapımında kullanmak için etil alkol bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Pamukkale ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda, 1748 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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