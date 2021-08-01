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Son dakika: Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor - Son Dakika

Son dakika: Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

01.08.2021 11:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde doğal sit alanı ilan edilen, eşsiz manzarası ve huzur veren nilüfer çiçekleriyle doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde doğal sit alanı ilan edilen, eşsiz manzarası ve huzur veren nilüfer çiçekleriyle doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü, zamanla görsel güzelliği nedeniyle doğaseverlerin alternatif rotası haline geldi.

Kent merkezine 120 kilometre mesafedeki yeşille mavinin buluştuğu göl, nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor. Bölgeye bayram tatili süresince gelen ziyaretçiler, kayıkla göldeki nilüferleri görmek için birbirleriyle yarıştı.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçenin tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.

İlçeyi tanıtmak için yaptıkları projelere devam ettiklerini anlatan Vural, "Işıklı Gölü bizim için önemli bir değer. Sulama amaçlı oluşturulan gölü turizmde ön plana çıkarttık. Göldeki nilüferler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Yerli ve yabancı turistler de buranın eşsiz manzarası karşısında gezme fırsatı buluyor." dedi.

"Bayram süresince 20-25 bin kişiyi Işıklı Gölü'nde ağırladık"

Beydilli Mahallesi muhtarı ve göldeki gezi kayıklarından sorumlu Atilla Savran ise Kurban Bayramı tatilinde inanılmaz bir taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Savran, misafirlere ellerinden geldiğince gölün güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Artık nilüfer sezonunun sonlarına yaklaştık. Gölde sular hızla çekilmeye başladı. Güzel bir sezon geçirdik. Hala gelmeyen ve görmeyen varsa 10 gün içinde ziyaret edebilirler. Gölde 1 saatlik turumuz var. Gittiğimiz yerlerde nilüfer tarlaları var diyebiliriz. Tabiat güzelliği ve kuşları misafirlerimiz görebiliyor. Bayramda beklediğimizden fazla talep vardı. Günlük 450 tekne turu yaptık. Göldeki nilüferleri günlük 3 bin kişi görmeye geldi. Bayram süresince 20-25 bin kişiyi Işıklı Gölü'nde ağırladık."

Ziyaretçiler çok memnun

Nilüferleri görmeye gelen Neslişah Çelek ise çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Tekneyle dolaştık. Nilüferleri görmek harikaydı." dedi.

Birsen Bağcı da bölgenin bir aydır yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını görünce kendisinin de gelmek istediğini anlatarak, "Bayram tatilinden dolayı çok yoğundu. Güzel düzenlemeler yapmışlar. Artık nilüferlerin ününü duymayan kalmadı. Görmeyenleri buraya davet ediyorum. Burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'dan gelen Abdullah Tok da manzaranın muhteşem olduğunu ve gelecek yıl bir daha gelmek istediğini söyledi.

İlk defa gelen Hüda Tok ise ortamı çok beğendiğini, gölü arkadaşlarına tavsiye edeceğini belirtti.

Gölde evlilik teklifi

Göle gelen infaz koruma memuru Yasin Tok, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığını dile getirerek "Daha önceden planlamıştım. Sosyal medyada çok görüyordum nilüfer çiçeklerini. Ben de böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. Çok heyecanlıydım. İnşallah nasipse düğünümüze bekliyorum." dedi.

Rukiye Kökçıkaran da mutlu olduğunu belirterek, "Gezme amaçlı gelmiştik. Bugün burada nadide çiçeklerin içinde evlilik teklifi almak inanılmaz bir duyguydu. Ortam çok güzel." dedi.

Büyük Menderes Nehri, Denizli, Evlilik, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor - Son Dakika


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