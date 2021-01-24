Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelide uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelide uyuşturucu ele geçirildi
24.01.2021 12:51
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kınıklı Mahallesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.Ş'nin sokağa çıkma izninin olmadığını belirledi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
R.Ş. gözaltına alındı.
Son Dakika Aşka gelen İdo'dan romantik sözler Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu