Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika
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Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltıDENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda kaçmaya çalışan M.K. (40), peşine düşen güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu derede yakalandı.

Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltı

DENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda kaçmaya çalışan M.K. (40), peşine düşen güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu derede yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler bu sabah, şafak vakti operasyon yaptı. Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında zanlılardan M.K., kaçmak istedi. Zanlının peşine düşen jandarma ekiplerine, bölgedeki polis ekipleri de destek verdi. Güvenlik güçleri M.K.'yı, Korucuk Mahallesi'ndeki bir dere yatağında yakaladı. Operasyonda M.K. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 7 zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi,

Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltı

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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