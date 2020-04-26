Denizli'de vahşet: Uyuyan oğlunu başına keserle vurup, koltuğu ateşe vererek öldürdü (2) - Son Dakika

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Denizli'de vahşet: Uyuyan oğlunu başına keserle vurup, koltuğu ateşe vererek öldürdü (2)
30 dakika önce
TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlu Mustafa Kaplan'ı koltukta uyurken başına keserle vurup, yakarak öldüren Eşref Kaplan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlu Mustafa Kaplan'ı koltukta uyurken başına keserle vurup, yakarak öldüren Eşref Kaplan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 05:04 Kaynak: DHA
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