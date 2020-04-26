Denizli'de vahşet: Uyuyan oğlunu başına keserle vurup, koltuğu ateşe vererek öldürdü (2) - Son Dakika

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Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu