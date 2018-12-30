Denizli'deki Huzur Uygulamalarında Aranan Bin 45 Kişi Yakalandı

Denizli
Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, 2018 içinde polisn düzenlediği huzur uygulamalarında il genelinde bin 45 aranan kişinin yakalandığını bildirdi.
Demir, 2018 yılı değerlendirmesini yaptığı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) 2017 yılı sonu verilerine göre, Denizli'nin toplam nüfusunun 1 milyon 18 bin 735 olduğunu, bu nüfusun yüzde 63'ünün il merkezinde ikamet ettiğini anımsattı.
Denizli'de 2018'de toplam 28 bin 589 asayiş olayı meydana gelirken, bunların yüzde 78'inin il merkezinde, diğerlerinin şehir merkezi dışındaki ilçelerde olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"2018 yılı içinde Türkiye Huzur
Güven Uygulamaları kapsamında ilimizde bulunan okul önleri, park ve bahçeler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yabancılara yönelik uygulamalar ve narko-okul uygulamaları olmak üzere 79 bin 737 personelin katılımıyla 9 bin 657 noktada toplam bin 426 uygulama görevi icra edilmiş, uygulamalar sonunda 521 bin 80 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmış, bin 45 aranan şahıs yakalanmış, 744 şahsa 193 bin 944 lira idari para cezası uygulanmış, trafik hizmetleri kapsamında 20 bin 190 araca 6 milyon 394 bin 24 lira idari para cezası uygulanmış, kontrol edilen 7 bin 791 umuma açık istirahat ve eğlence yerinden 107 iş yerine, 241 bin 537 lira idari para cezası uygulanmıştır.
Huzur uygulamaları sonunda 8 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 13 gram kokain, 110 gram eroin, 165 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ele geçirilmiştir."