Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika Spor

Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı

6 saat önce

Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kilogramda podyuma çıkarak koparmada 136 kilogramda, silkmede 180 kilogramda toplamda 316 kilogram kaldırarak üç ayrı kategoride 'Gençler Türkiye' rekoru kırdı.

Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı, System.String[]

Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kilogramda podyuma çıkarak koparmada 136 kilogramda, silkmede 180 kilogramda toplamda 316 kilogram kaldırarak üç ayrı kategoride 'Gençler Türkiye' rekoru kırdı.


Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 23-26 Ocak tarihlerinde Manavgat'ta düzenlendi. Şampiyonaya 30 ilden 325 sporcu katıldı. Şampiyonayı Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'da izledi.


96 kilogramda podyuma çıkan Denizli Akademi Spor Kulübü sporcusu Avcıl, gösterdiği performansla yarışmalara damga vurdu. Koparmada 136 kilogram, silkmede 180 kilogram, toplamda 316 kilogram kaldıran Avcıl, 96 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Mehmet Avcıl bu sonuçlarla silkmede 2, toplamda bir olmak üzere üç ayrı rekor kırdı.


2000 doğumlu genç sporcu, katıldığı şampiyonalarda yıldız ve genç kategorilerinde üst üste 10 kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Eylül ayından bu yana beş aylık bir çalışma programıyla şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Antrenör Ferhat Coşkun, kendilerine inanan ve destek veren herkese teşekkür etti. 14- 21 Mart tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonasında ay yıldızlı formayı giymek istediğini belirten Avcıl, görev verilmesi halinde madalya ile döneceğinin sözünü verdi. - DENİZLİ

Naim Süleymanoğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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