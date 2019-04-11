Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a 900 Bin TL'lik Müjde

Denizlispor'a 900 Bin TL'lik Müjde

13 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 7 hafta kala takipçileri Hatayspor ve Osmanlıspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Abalı Denizlispor'da yönetim kesenin ağzını açtı.

Denizlispor'a 900 Bin TL'lik Müjde, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de bitime 7 hafta kala takipçileri Hatayspor ve Osmanlıspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Abalı Denizlispor'da yönetim kesenin ağzını açtı. Cumartesi günü evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlı futbolculara kritik sınav öncesi toplam 900 bin TL prim ödemesi yapılacağı açıklandı. Yönetimden gelen müjdeli haberle coşan oyuncular tüm camiaya şampiyonluk sözü verirken, Başkan Ali Çetin, "Bu şehir şampiyonluğu ve Süper Lig'i çok özledi. Takım olarak iyi bir gidişatımız var. Taraftarlarımız Boluspor maçında bizi yalnız bırakmasın. Biz yönetim olarak hep takımımız arkasında durduk, ne gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Teknik direktör Yücel İldiz ise Boluspor karşılaşması öncesi uyarılarda bulundu. İç sahadaki son 3 maçı kazanamadıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Evimizde yaşadığımız kayıpları sürekli deplasmanlarda telafi etti. Artık Boluspor'u yenerek taraftarımıza sahamızda galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz. Önümüzde 7 final haftası var. Hemen şampiyonluk havasına giremeyiz. Maç maç gideceğiz, Avantaj elimizde ancak yine de ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız" diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve Gold Tribün 100, Kapalı B-D üst 35, Kapalı A-E üst ve alt 25, Maraton 15, Kale Arkası ve Misafir Tribünler 10 TL olarak satışa çıktı. - Denizli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:37 Kaynak: DHA
Spor
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