Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Transfer Yasağı Resmen Kalktı

Denizlispor'da Transfer Yasağı Resmen Kalktı

1 saat önce

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kulübe transfere engel borç dosyalarından dolayı uygulanan transfer yasağının resmen kaldırıldığını ve yeni transferler Oğuz Yılmaz ile Lanre Kehinde'nin lisans işlemlerinin tamamlandığını ancak Gazişehir maçında forma giyemeyeceklerini kaydetti.

Denizlispor'da Transfer Yasağı Resmen Kalktı, System.String[]
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kulübe transfere engel borç dosyalarından dolayı uygulanan transfer yasağının resmen kaldırıldığını ve yeni transferler Oğuz Yılmaz ile Lanre Kehinde'nin lisans işlemlerinin tamamlandığını ancak Gazişehir maçında forma giyemeyeceklerini kaydetti. Çetin, Yılmaz ve Kehinde'nin lisans işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen maçlardan 24 saat önce Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilen A takım listesine dahil edilemediklerini söyledi. Çetin, bu nedenle oyuncuların Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyeceklerini vurguladı. Zamana karşı yarıştıklarını belirterek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Başkanımız Ali Çetin, "Ne olursa olsun bu takımı bu noktaya mevcut oyuncularımız getirdi. Yarın yine ellerinden geleni sahada eksiksiz yapacaklarına canı gönülden inanıyorum. Aramıza yeni katılan futbolcularımızın yokluğunu aratmadan mücadele ederek güzel bir skorla Denizli'ye döneceklerine eminim" dedi. İstanbulspor maçı primlerinin futbolcularımızın hesabına yatırdıklarını belirten Çetin, "Futbolcularımızın İstanbulspor primleri bugün hesaplarına yatırıldı. Artık her şey sahada. Son sözü futbolcularımız söyleyecek. Bizler ilk günkü heyecanla 'O sene bu sene!' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Gökten Ceylan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

Ali Çetin, Denizlispor, Spor
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