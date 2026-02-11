Deprem Direnci Paneli Kocaeli'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem Direnci Paneli Kocaeli'nde

11.02.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD, 6 Şubat depremlerinden dersler çıkararak Türkiye'nin deprem direncini ele alacak.

Türkiye'deki deprem gerçeğini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla MÜSİAD Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" paneli gerçekleştirilecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunca 13 Şubat'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda, 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya konulan devlet iradesi, yeniden inşa sürecinde edinilen tecrübeler ile Marmara Bölgesi özelinde yürütülen hazırlık çalışmaları ele alınacak.

Afetlere karşı yalnızca yapı güvenliğinin değil, şehircilik, planlama, yönetişim ve kurumlar arası işbirliği başlıklarının da değerlendirileceği programda, kamuoyuna kapsamlı çerçeve sunulması hedefleniyor.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra merkezi ve yerel yönetim temsilcileri, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, sektör paydaşları ve uzman isimlerin katılması bekleniyor.

"Bu buluşma endişe üretmek için değil"

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, gazetecilere, programın kendileri açısından klasik bir panel ya da toplantı olmadığını belirterek, amaçlarının geçmişi konuşmaktan ziyade geleceğe odaklanmak olduğunu söyledi.

Amaçlarının, 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya konulan güçlü deprem iradesini Marmara Bölgesi özelinde kalıcı ve daha dirençli bir yapıya nasıl dönüştürebileceklerini ele almak olduğunu aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

"Kocaeli'nin organizasyona ev sahipliği yapması bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü Kocaeli, sanayideki üretim gücü ve stratejik konumuyla Marmara Bölgesi'nin kalbinde yer alan bir şehir. Bu buluşma endişe üretmek için değil, güven vermek, hazırlıkları güçlendirmek ve ortak aklı büyütmek amacıyla düzenleniyor. 13 Şubat'ta Kocaeli'den verilecek mesajların yalnızca bu şehre değil, tüm Marmara ve Türkiye genelinde güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz."

Kandemir, dairelerin büyüklüğü ya da konforu gibi gerekçelerle kentsel dönüşümün yavaşlatılmasının önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, "Kentsel dönüşümü yavaşlatmak açıkçası güncel sorunumuz. Halkımızın bu konuda kendi yaşam kalitesini, hayatını önemsemesi gerekir. Şu anda kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinde bu sebepler çok yüksek. Aklın yolu bir, mutlak süratle bir an önce herkesin kentsel dönüşüme girmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon riskli bina bulunduğu bilgisini paylaşan Kandemir, "Bunlardan da yaklaşık 2 milyonu acil dönüşmesi gereken, depremi beklemeden yıkılması söz konusu olan binalarımız. Bu noktada devletimiz sürekli yönetmelik ve kanun yenilemesi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 2 milyon konutun ivedilikle yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Kandemir, İstanbul'da da yaklaşık 600 bin konutun acil dönüşüm kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ise Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde deprem konusunda duyarlılığı üst seviyeye getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, programda yapı güvenliği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Direnci Paneli Kocaeli'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:36:38. #7.11#
SON DAKİKA: Deprem Direnci Paneli Kocaeli'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.