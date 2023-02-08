ENKAZDA KIZININ KURTARILMASINI BEKLERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ - Son Dakika
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ENKAZDA KIZININ KURTARILMASINI BEKLERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

08.02.2023 19:10

HATAY'da depremde çöken binada kızının kurtarılmasını beklerken enkaz başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren imam Adem Dalaslan (52), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

HATAY'da depremde çöken binada kızının kurtarılmasını beklerken enkaz başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren imam Adem Dalaslan (52), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Hatay'da 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak göreve başlayan Büşra Dalaslan'ın (25) kaldığı bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü. O sırada evde bulunan annesi ve kardeşi enkazdan çıkmayı başarırken Büşra, çıkamadı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan, kızının enkazda kaldığını duyanca Hatay'a gitti. Burada enkaz başında kızından gelecek bir haberi umutla beklerken kalp krizi geçiren baba Dalaslan, hayatını kaybetti. Cenazesi Hatay'dan, Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Dalaslan, Yozgat'ın Topaç köyü mezarlığında toprağa verildi. Kızı Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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