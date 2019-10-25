Son Dakika Haberleri: Derbi öncesi Falcao'ya özel program!
Son Dakika Spor Derbi öncesi Falcao'ya özel program!

Derbi öncesi Falcao'ya özel program!

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.


Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.


Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı.


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı.


Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi.


Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Jupp Derwall, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:09 
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