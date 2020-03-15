Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı - Son Dakika
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Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

33 dakika önce

Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)Ata SELÇUK / STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, FalcaoBEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny,...

Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı, System.String[]

Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

GALATASARAY:  Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ:  Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

SARI KART: Mariano (Galatasaray)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

7'nci dakikada Onyekuru, savunma arkasına kaçarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Seri oyunu pasla başlattı. Belhanda'nın içeri kestiği ortada Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Sarı kırmızılı oyuncular bir süre pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Bitigen oyunu devam ettirdi.

17'nci dakikada Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Muslera'yı yanıltan top ağlara gitti ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün hatasıyla Falcao ceza sahası içerisinde topla buluştu. Falcao müsait pozisyonu yaratamayınca, pasını ceza sahası yayındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin şutunda topa Karius sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.


Fernando Muslera, Younes Belhanda, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:52 Kaynak: DHA
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