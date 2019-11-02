Son Dakika Haberleri: Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek
Son Dakika Güncel Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek

Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek

7 saat önce

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirilecek.

Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek, System.String[]

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirilecek.

İDMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda, 11 Kasım'da düzenlenecek törende yarışmanın kazananları açıklanacak. Ödül törenine ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılım göstermesi bekleniyor.

Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için yapılan 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda, Jüri Başkanı Güven Karaca olmak üzere Lemi Tolunay, Safa Şahin, Sedef Orman, Ruken Mızraklı, Derin Mermerci, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Özlem Kaya, Burak Çelet ve Mert Aslan gibi isimler jüri üyeliği yapacak.

Yarışmada deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. Aynı zamanda her kategorinin birincisine yurt dışı eğitim ve fuarlara katılma hakkı tanınacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:03:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]