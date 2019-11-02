Deri sektörü başarılı tasarımcıları ödüllendirecek

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirilecek.

İDMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda, 11 Kasım'da düzenlenecek törende yarışmanın kazananları açıklanacak. Ödül törenine ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılım göstermesi bekleniyor.

Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için yapılan 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda, Jüri Başkanı Güven Karaca olmak üzere Lemi Tolunay, Safa Şahin, Sedef Orman, Ruken Mızraklı, Derin Mermerci, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Özlem Kaya, Burak Çelet ve Mert Aslan gibi isimler jüri üyeliği yapacak.

Yarışmada deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. Aynı zamanda her kategorinin birincisine yurt dışı eğitim ve fuarlara katılma hakkı tanınacak.