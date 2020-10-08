Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor - Son Dakika

Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor

08.10.2020 11:30
Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesindeki 268 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışmasını sürdürüyorKocaeli'nin Derince ilçesinde toplam 268 kilometre uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları, 4 mahallede yoğun şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesindeki 268 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışmasını sürdürüyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde toplam 268 kilometre uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları, 4 mahallede yoğun şekilde devam ediyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısı, yapılan protokol kapsamında asfalt çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli'de yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ile sağlıklı atık su ve yağmursuyu altyapısı için altyapı yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinin 10 mahallesinin altyapısını baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor. İlçeye bağlı Yenikent, Fatih Sultan Mehmet, Çınarlı ve Sırrıpaşa Mahallelerinde devam eden boru döşeme çalışmalarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yapılıyor. Projenin başladığı süre zarfında 4 mahallede toplam yaklaşık 11.5 kilometre içme suyu, 5 kilometre kanalizasyon ve 3 kilometre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı tamamlandı.

Millet Bahçesi yapılacak eski stat bölgesindeki yüzey suları ile atık sularını toplamak için yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısı yapıldı. D100 ve yan yollar ile trafiğin yoğun olduğu bölgede, boru döşeme çalışmaları devam ediyor. İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapısını düzenlemek için asfalt çalışması yapıyor. Derince Belediyesi ile geçtiğimiz yıl protokol yapan İSU Genel Müdürlüğü, Çınarlı Mahallesi eski stat çevresinde altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda toplam 670 ton asfalt kullanılarak üstyapı çalışması yaptı. Yaklaşık 400 metrelik kısmı tamamlanan asfalt çalışmaları, devam ediyor.

İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesinde toplamda 10 mahallede yapılacak olan çalışmalarda, 145 kilometre uzunluğunda içme suyu, 111 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak. Altyapı ile birlikte üstyapının eşzamanlı yapılacağı çalışma, toplamda 168,5 milyon TL' ye mal olacak. - KOCAELİ

Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor
Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor
Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Protokol, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derince'deki 10 mahallenin altyapısı yenileniyor - Son Dakika

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