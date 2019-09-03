Son Dakika Haberleri: "Dert Bende" 4 Ekim'de vizyona girecek
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"Dert Bende" 4 Ekim'de vizyona girecek

4 saat önce

Yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan'ın oturduğu "Dert Bende" adlı film, 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan'ın oturduğu "Dert Bende" adlı film, 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kantarcılar'ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil yer alıyor.

Filmin çekimleri yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında gerçekleştirildi.

Komedi türündeki yapım, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.

Ümit Kantarcılar, Yönetmen, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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