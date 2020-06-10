Derya, cinsel saldırı zanlısının tutuklanmasını istiyor - Son Dakika

Derya, cinsel saldırı zanlısının tutuklanmasını istiyor

BURSA'da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı.

Derya, cinsel saldırı zanlısının tutuklanmasını istiyor, System.String[]

BURSA'da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten Derya Y., "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra da tecavüz etti" dedi. Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi.

İddiaya göre olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan üniversite son sınıf öğrencisi Derya Y. erkek arkadaşının vasıtasıyla Harun D. isimli kişiyle tanıştı. Derya Y., daha sonra kendisine iftira atarak hakaret ettiği gerekçesiyle Harun D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzlaştırma memurları tarafları ararken, Harun D., Derya Y.'yi arayıp 'Gel aramızdaki buzları eritelim' diyerek uzlaşmak için buluşmak istediğini söyledi. Derya Y., Harun D.'den gelen bu teklifi kabul etti ve Mudanya ilçesinde buluştu.

Derya Y.'yi otomobiline bindiren Harun D., kendisine ait zeytinlik alana doğru gitti. Durumdan şüphelenen Derya Y., Harun D.'ye kendisini geri götürmesini söylese de ikna edemedi. Derya Y., Harun D.'nin kendisine zeytinlik alanda arabada önce deodorant şişesiyle ile istismarda bulunmak istediğini sonra da cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Olaydan 3 ay sonra Harun D. hakkında suç duyurusunda bulunan Derya Y., yaşadıklarını sosyal medyadan da paylaşınca bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, yaşadıklarını ise Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'ÖNCE DEODORANTLA SALDIRDI SONRA TECAVÜZ ETTİ'

Derya Y. yaşadıklarını sosyal medyada anlattıktan sonra şikayetçi olmaya karar verdiğine değinerek, "Harun'u ben erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Kendisiyle birlikte oturup içmişliğimiz de yok. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. Onda da vücut hatlarıma baktığını fark ettim. Daha sonra erkek arkadaşımla aramda bazı problemler oldu. Harun da bu konuya müdahil oldu. Amacı erkek arkadaşımın kız kardeşine yaklaşmaktı. Bunun için de benim namusuma, şerefime hakaretlerde bulunmuş. Erkek arkadaşım bunları bana anlattı. Bunun üzerine ben de suç duyurusunda bulundum. 28 Temmuz'da beni uzlaştırmak için bir memur aradı. Başta uzlaşmak istemediğimi söyledim. Daha sonra ikna oldum. Uzlaşma memuru Harun'la iletişime geçince hakkımda delillerin olduğunu güya attığım mesajları delil olarak kullanacağını söylemiş. Halbuki ben hiç mesaj atmadım. Sahte deliller üretiyor diye ben de uzlaşmaktan vazgeçtim. Daha sonra 3 Ağustos tarihinde bana mesaj attı. Benimle konuşmak ve uzlaşmak istediğini belirtti. Mudanya'ya yanına gittim. Aracına bindim. Aracıyla beni ıssız bir yere götürdüğünü fark edince yanımda bulunan bıçağı çektim. O da kolumu büktü. Silahını çıkardı. Tehditler ve hakaretler etti. Top mevkiine geldik. Burada bir adam vardı. Ben başta yardım istemeyi düşündüm ama sonradan anladım ki onun arkadaşıymış. Bu adam başıma ne geldiyse hepsini gördü. Ama kim olduğunu bilmiyorum. İlk başta bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu. Ben direndim. Arabadan indim. O gün ayağımda sakatlık olduğundan kaçamadım" dedi.

O esnada Harun D. tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve saldırının ardından Harun D. ile yanındaki arkadaşının kendisini orada bırakıp kaçtığını öne süren Derya Y., "Olayın şokuyla bir müddet oturdum. Bir yakınımı çağırdım. Yakınım geldiğinde beni fermuarım yırtılmış şekilde toz toprak içinde buldu. Yakınım ne olduğunu anladı ve şikayetçi olmamı söyledi. Ben de korktum. Kendimi çok kötü hissettim. Herhangi birine anlattığımda daha kötü yapacağını, saldıracağını söyledi. Olaydan 3 ay sonra müracaat ettim. Çünkü çok utandım. Kendimi kanıtlayamam diye çok korktum. Ama geç müracaat ederek çok şey kaçırdığımı fark ettim. Bu tür mesajlar ve tanık beyanları varken tutuksuz yargılanmasının adaletli bir karar olduğunu düşünmüyorum. Adalet yerini bulacak buna da inanıyorum" diye konuştu.

'ŞİKAYET ETTİKTEN SONRA MESAJ ATIP TEHDİT ETTİ'

Şikayetçi olduktan sonra Harun D.'nin kendisine mesaj atarak tehdit ettiğini ileri süren Derya Y., "Suç duyurusundan sonra ilk duruşmamız 5 Aralık'ta gerçekleşti. İlk celsede para cezasına çarptırıldı. O da ertelendi. Davanın olduğu gün akşam saatlerinde 'Keşke seni öldürseydim' diye mesaj attı. Ben de artık susmayacağımı söyleyerek 'Bütün makama çığlık atacağım' dediğimde, 'O gün attığın gibi mi?' diye cevap veriyor. Attığı mesajlarda bana o günü hatırlatacak sözler yazdı. Tehditler hakaretler attı. Ben bunları yayınladıktan sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş. Bu sefer yaptığı tehditler nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yani hala nitelikli cinsel saldırıyla alakalı bir hüküm yok. Ben ilk celsede bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Çünkü benim canım ve ırzımdan öte başka kadınların da canı ve ırzı söz konusu. Başka kadınların da aynı şey yaşamaması adına bu sapığın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

'EŞİ BANA 'FATMAGÜL' DEDİ'

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra gelen tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Derya Y., "Korkmuyorum. Çok az utanç var. O da sosyal medyada ilk paylaştığım zamanlar kötü yorum yapan kişiler çıkmıştı onlara çok üzülmüştüm. Harun evli ve çocukları var. O çocuklar için çok üzülüyorum. İleride başları öne eğilecek babaları yüzünden. Eşinin affedilecek bir yanı yok. İlk başta hak veriyordum. Kabullenemiyor diye. Ama bana 'Fatmagül' dedi. Bunun için onu asla affedemem. Biliyorsunuz o karakter, Türkiye'de en infial uyandıran dizilerinden bir karakter. Bana Fatmagül diyerek eşinin bu suçu işlediğini kabul ediyor. Ben tecavüze uğradım diye mağdur rolü oynamıyorum. Şu an bir avukatım var. Bu olay duyulduğunda kendisi gönüllü oldu sağ olsun. Dava süreci iyi gidiyor. İnsanlardan da çok güzel tepkiler geliyor" ifadelerini kullandı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derya, cinsel saldırı zanlısının tutuklanmasını istiyor - Son Dakika

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