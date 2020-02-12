Dev iş makinesi şehir içi trafiği aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev iş makinesi şehir içi trafiği aksattı - Son Dakika

Dev iş makinesi şehir içi trafiği aksattı

6 saat önce

Feribot ile Erdek'e gelen dev iş makinesi trafiği aksattı.

Dev iş makinesi şehir içi trafiği aksattı, System.String[]

Feribot ile Erdek'e gelen dev iş makinesi trafiği aksattı. Erdek şehir içine giren ağır tonajlı araçlar ile dev iş makineleri, özellikle Hükumet Caddesindeki trafiği alt üst ediyor.


Devasa büyüklükteki iş makineleri nedeniyle araç trafiğinin kesintiye uğrattığı iş makinelerinden biri Marmara Adalarından gelen gemiden Erdek Feribot İskelesi'ne indi. Bandırma istikametine gitmek üzere tek çıkış yolu olan Hükumet Caddesini kullanmak zorunda olan İş Makinesi operatörü, caddeyi kullanan araç sürücüleri ile vatandaşların şaşkın bakışları arasında trafikte güçlükle ilerleyebildi.


Bu duruma isyan eden ilçe sakinleri, ağır vasıta araçlarının şehir içi trafiğine inmelerinin artık son bulması için Erdek-Marmara Adaları arasında deniz ulaşımını sağlayacak limanın Erdek dışında uygun bir bölgeye yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirirken, bu sorunun çözümü için yetkilileri göreve davet etti. - BALIKESİR

Feribot İskelesi, Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi
Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev iş makinesi şehir içi trafiği aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]