Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart
tarihinde açılışı yapılan Çanakkale
Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmit Belediyesi
ile Develi Belediyesi
tarafından ortak yapılan ve 14 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na gece ve gündüz ziyaretçi akını yaşanıyor. Yukarı Develi mahallesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı, özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle gurbetçi vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.
Çanakkale'de bulunan Şehitler Anıtı, anıt heykeller, rölyefler, şehitlerin isimleri ile Şehitlik Anıtı'nın bulunduğu park büyük ilgi görüyor. - KAYSERİ
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