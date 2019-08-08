Son Dakika Haberleri: Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını
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Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.

Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.

İzmit Belediyesi ile Develi Belediyesi tarafından ortak yapılan ve 14 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na gece ve gündüz ziyaretçi akını yaşanıyor. Yukarı Develi mahallesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı, özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle gurbetçi vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Çanakkale'de bulunan Şehitler Anıtı, anıt heykeller, rölyefler, şehitlerin isimleri ile Şehitlik Anıtı'nın bulunduğu park büyük ilgi görüyor. - KAYSERİ
Çanakkale, Kayseri, 14 Mart, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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