Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında 28 gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 2021 yılı temmuz ayı meclis toplantısı birinci birleşimi birinci oturumu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantıda 16 asıl, 12 ek gündem maddesi olmak üzere 28 gündem maddesini müzakere ederek, ayrı ayrı karara bağladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan, 2019 yılında Adıyaman'da devriye sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kayserili polis Taha Uluçay'ın isminin, memleketi Develi'de Mustafa Asım Köksal Mahallesi 60. Sokak isminin Şehit Taha Uluçay Sokağı olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile onayladı.

Mecliste, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'nın elektrik tesisatının yenilenmesi, yangından korunma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat, inşaat işlerinin talebi de görüşüldü.

Talebin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından konuşan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeraltı Çarşısı 40 yıllık geçmişi olan bir çarşımız, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış oradaki esnafımız yüz akımızdır. Onların bir beklentileri vardı, burada havalandırma, iklimlendirme, itfaiye tesisatının yeterli olmadığı, yenilenme, kameralarla gerekli donanımı sağlama ve aydınlatma da dahil bütün bunları içeren 10 milyon liralık bir bütçe ile orada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki dükkanların bir kısmı Büyükşehir Belediyesine bir kısmı da Milli Emlak'a, hazineye ait. Bizim buradaki yaptığımız çalışmaların mülk sahipleri tarafından karşılanması bağlamında sizden talepte bulunuyoruz. Amacımız oradaki esnafa yük getirmemek, çarşı bizim, dükkanlar bizim, esnafımızı seviyoruz, onlar da meclisimize teşekkür ediyor, dua ediyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

Meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.