Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:37 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 20.30'da Sİvas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Pamukpınar Yatılı Bölge Okulu yakınlarında meydana geldi. Kazada; Gaziantep'ten gelip Tokat'a gitmekte olan D.E. yönetimindeki 60 ZU 848 plakalı saman yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü D. E.'yi ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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