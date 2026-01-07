Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

07.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB Başkanı Karahan, dezenflasyonun sürdüğünü ve sıkı para politikası ile devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor." dedi.

Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firma ile görüştük" dedi.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını ve konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini aktaran Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kurduklarını, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını anlattı.

Karahan, rezervlerdeki artışa dikkati çekerken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin de sıfıra yaklaştığını vurguladı.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini kaydeden Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor." dedi.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini aktardı.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü anlatan Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışını sağlayacağını vurguladı.

"Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir"

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü ifade ederek, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini anlattı.

Bununla birlikte "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Karahan, özel okul ücretlerindeki düzenlemenin de eğitimde dezenflasyona katkı vereceğini kaydetti.

Karahan, göstergelerin ana eğilimde yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı.

"Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur"

İhracat artarken ithalatın azaldığını aktaran Fatih Karahan, ihracatın temel belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu anlattı.

Karahan, Avrupa Birliği (AB) talebindeki toparlanmanın Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, küresel ticaretin kademeli olarak toparlansa da zayıf seyrettiğini kaydetti.

Maliyetlerin avro cinsinden gerilediğini aktaran Karahan, "Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur." dedi.

Karahan, maliyet gelişmelerinin sektörlere özgü unsurlarla farklılaştığını belirterek, ihracatın sektörel kompozisyonunda bir miktar değişim görüldüğünü anlattı.

"Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir"

TCMB Başkanı Karahan, iş gücü verimliliği arttığını vurgulayarak, fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.

Karahan yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini anlatan Karahan, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir." dedi.

Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dezenflasyon, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:34:08. #7.11#
SON DAKİKA: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.