DHA DIŞ - Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı
1 saat önce
Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktıEndonezya (DHA) ? Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana çarptı.
DHA Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
DIŞ - Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı
Endonezya (DHA) ? Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Malezya
'nın Klang limanından hareket eden 'Soul of Luck' isimli kargo gemisi, Endonezya'nın Semarang
şehrindeki Tanjung Emas
limanındaki konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak limana çarptı ve yükleme kulesini devirdi. Kazanın ardından liman geçici olarak kapatıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Kaza anı çevredekiler tarafından kayda alındı.
DHA DIŞ- Sosyal medya fenomeni trafik kazasında hayatını kaybetti Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı