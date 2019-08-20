Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya'dan ABD'nin füze denemesine tepki
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DHA DIŞ- Rusya'dan ABD'nin füze denemesine tepki

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmasının hemen ardından füze denemesi yapmasına tepki gösterdi.

DHA DIŞ- Rusya'dan ABD'nin füze denemesine tepki, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmasının hemen ardından füze denemesi yapmasına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, INF'ten ayrılan ABD'nin 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesine dair konuştu. Ryabkov, "Bütün bunlar üzücü. Amerika Birleşik Devletleri, askeri tansiyonu artırmak için açıkça bir seyir başlattı. Provokasyonlara teslim olmamalıyız" dedi.

Bu tarz bir testin yapılmasının, ABD'nin bu füze sistemlerini uzun zamandır geliştirdiğini kanıtladığını söyleyen Ryabkov, "ABD'nin uzun zamandır bu tür sistemler geliştirdiği ve özellikle ilgili araştırma ve geliştirmeye dahil edilen anlaşmadan çekilmek için hazırlıkların yapıldığını kanıtlıyor" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:21 Kaynak: DHA
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