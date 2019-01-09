Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Dha İstanbul - Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

2 dakika önce

İstanbul DHAMarmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Dha İstanbul - Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
İstanbul DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:

-06.55 Bostancı-Karaköy

-07.45 Karaköy-Bostancı

-08.00 Ortaköy-Üsküdar

-08.00 Üsküdar-Ortaköy 

-07.50 Kadıköy-Sarıyer 

İDO'nun iptal edilen seferleri:

-08.50 Bostancı-Beşiktaş 

-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

-08.10 Beşiktaş-Bostancı 

-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO'nun iptal seferleri:

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

Görüntü Dökümü:

------

-ARŞİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:15 Kaynak: DHA

Bursa, DHA, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Benzin ve Motorine Zam Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 08:17:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]