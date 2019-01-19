Dha İstanbul - Güneşi Gören İstanbullular Sahile Akın Etti

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHAİstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA



İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi. Yağmur ve zaman zaman etsini gösteren kar yağışı İstanbulluları evlerine hapsetti. Ancak bugün hava sıcaklığı 15 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular özellikle sahillere akın etti. Beşiktaş'ta Ortaköy, Bebek ve Arnavutköy'e akın ekenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Karaköy sahilinde dolaşanlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını söylediler.



Görüntü Dökümü:



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-Drone görüntüsüyle sahiller



-Ortaköy ve Arnavutköy'de yürüyenler



-Balık tutanlar



-Taksim Meydanı



-Karaköy'de dolaşanlar



-Röportajlar



-Üsküdar Sahili

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