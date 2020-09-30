DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

İzmir'de, yaklaşık 1 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR'de, polisim teknik ve fiziki takip sonucunda durdurduğu otomobilde, 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehir girişinde otomobili durduran ekipler, kokuya duyarlı köpeklerle araçta arama yaptı. Yapılan çalışmada 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.Y.S. ve A.Y. gözaltında alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.