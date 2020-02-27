Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen Irak ve Suriye sınırındaki askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen Irak ve Suriye sınırındaki askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında yer alan 2 bin rakımlı iki ayrı üs bölgesine elektrik enerjisi taşıyan nakil hatlarında arıza yaşandığı ve sonrasında gerçekleştirilen onarımlarla hattın tekrar çalışır hale getirildiği belirtildi.

Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı dağlık ve kayalık bölgede kontrollere başlayan Dicle Elektrik ekipleri, çığ tehlikesi yüzünden çalışmalarından sonuç alamayınca üs bölgelerinin bağlı olduğu 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na ait paletli kar aracı ve kar motosikletleri devreye girdi.

Askeri araçların çalışmaları sonucunda söz konusu iletim hattındaki arıza giderilerek, sınırdaki üs bölgelerine yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Suriye, Dicle, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:05:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]