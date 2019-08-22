Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten başarılı müşteri temsilcisine plaket
Son Dakika Yaşam Haber

Dicle Elektrik'ten başarılı müşteri temsilcisine plaket

1 saat önce

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüm illerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark yaratarak şirkete değer katan çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdürüyor.

Dicle Elektrik'ten başarılı müşteri temsilcisine plaket, System.String[]

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüm illerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark yaratarak şirkete değer katan çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdürüyor.


Şanlıurfa'daki törende Dicle Elektrik Dağıtım Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, İl Müdürü Osman Hondu, İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, merkezin yöneticisi İbrahim Halil Ürün ve ödül almaya hak kazanan müşteri temsilcisi Hakan Ağdaş hazır bulundu. Ağdaş'ı tebrik ederek başarı plaketini veren Yaşar Arvas, müşteri memnuniyetinin önemine değinerek, buraya gelenlerin en iyi şekilde karşılanarak işlerinin kısa zamanda tamamlanmasının önemine değindi.


Merkezde çalışanların temel görevlerinden birinin de buraya ön yargılı gelen, tepki gösterenlere ılımlı yaklaşılarak ikna edilmeleri ve işleri görüldükten sonra güler yüzle gönderilmeleri olduğunun altını çizen Arvas, "Müşteri memnuniyeti konusunda iyi bir yoldayız. Bizim görevimiz mümkün olduğunca buraya herhangi bir sebeple gelenlere yardımcı olmaktır. Bunu da gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir şekilde de yapıyoruz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarıma sizin şahsınızda teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Dicle, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Uzmanlar uyardı: 30 ve 40'lı yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı Genelev önüne gelip orada çalışan eski sevgilisini kurşunladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten başarılı müşteri temsilcisine plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]