Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem

02.03.2021 14:27
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem, System.String[]

Dicle Elektrik, hem halkın kesintisiz enerji almasını engelleyen hem de ekonomiye zarar veren kayıt dışı tüketime karşı havadan drone ile kontroller yapıyor.

Dicle Elektrik, hem halkın kesintisiz enerji almasını engelleyen hem de ekonomiye zarar veren kayıt dışı tüketime karşı havadan drone ile kontroller yapıyor. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kontrollerde tarımsal sulamada kullanılan 4 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliği bünyesinde görevli drone ekibi, iki ilçedeki tarımsal sulama alanlarında havadan kaçak kontrolü yaptı. Kontroller sırasında Viranşehir'in kırsal Engeli mahallesinde 3, merkez Haliliye ilçesinin kırsal Ernebi mahallesinde ise 1 olmak üzere 4 adet kayıt dışı trafo tespit edildi.

820 kilovolt amper gücünde 4 trafo

Bölgede başlayan buğday ekimi nedeniyle tarımsal sulamanın da başlaması üzerine Dile Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliğine bağlı ekipler, kayıt dışına karşı kontrollerini artırdı. Bölgede fiziki denetimlerin engellenmesi, ekiplere yönelik saldırılar yaşanması gibi olumsuzlukların önüne geçmek için kaçak kontrolleri havadan drone ile yapıldı. Kontroller sırasında Viranşehir ve Haliliye kırsalında buğday sulamasında kullanılan 2'si 160'ar kilovolt amper, ikisi de 250'şer kilovolt amper olmak üzere toplam 820 kilovolt amper gücünde 4 kayıt dışı trafo tespit edildi. Koordinatları da belirlenen kayıt dışı trafolarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kayıt dışına izin verilmeyecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, kaçak elektrik tüketimine asla izin verilmeyeceğini söyledi. Sorumluluk bölgelerinde bu konuda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Hondu, "Uzman ekiplerimiz tarafından bölgede uçurduğumuz droneler sayesinde kayıt dışı elektrik tüketenleri bir bir belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri başlatıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir" dedi. - DİYARBAKIR

Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem

Şanlıurfa, Enerji, Drone, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem - Son Dakika


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