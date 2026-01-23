Didim'de Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

23.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'dan tatil için gelen Poyraz Başnak, Didim'de darbedilerek hayatını kaybetti. İddianame hazırlandı.

ALMANYA'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan kavgada başına sopa ile vurularak darbedilen Poyraz Başnak'ın (21), kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetmesi ile ilgili iddianame hazırlandı. Suça sürüklenen çocuk P.G. (17) için 15 yıla kadar, S.A.G. (18) için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 23 Temmuz 2025'te Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G., Poyraz Başnak ile arkadaşı Onur Akyüz'ü yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. ile Başnak ve Akyüz'ü otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G., Poyraz Başnak ve Akyüz'e saldırdı. Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabetiyle yaralanıp yere yığıldı. İki arkadaş, Akyüz'ü da darbettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Başnak da 8 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturmanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Poyraz Başnak'ın ölümüne ilişkin sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık S.A.G. hakkında müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca olayda yaralanan Akyüz'e yönelik eylemleri nedeniyle P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler daha sonra birleştirildi. İddianamede; olay sırasında sanıkların ellerindeki sopayla Poyraz Başnak'ın başına vurarak ölümüne neden oldukları, ayrıca Akyüz'ü de darbettikleri belirtildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Almanya, Olaylar, Güncel, Kavga, Tatil, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.